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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 02:23 ص 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:23

الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والفنزويلي نيكولاس مادورو يتصافحان في كانون الاول/ديسمبر 2017

تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هاتفيًا الإثنين مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤكدا له دعمه بعد "الاعتداء" الذي استهدفه السبت في كراكاس وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نُفذ بواسطة طائرات مسيرة محمّلة عبوات ناسفة.

وقالت مصادر رئاسية تركية "خلال هذه المكالمة الهاتفية، وجّه الرئيس إردوغان للرئيس مادورو (...) أطيب تمنياته في أعقاب اعتداء السبت".

وأضافت المصادر أنّ إردوغان "أعرب أيضا عن أفضل تمنّياته" بالشفاء "للجنود الذي أُصيبوا" خلال تلك الواقعة.

وقال نيستور ريفيرول وزير الداخلية الفنزويلي إن سبعة جنود أصيبوا في واقعة السبت في كاراكاس.

وقال مادورو في كلمة عبر التلفزيون والإذاعة بعيد الواقعة "اليوم حاولوا اغتيالي" مضيفا "انفجر جسم طائر أمامي وكان الانفجار كبيرا" مشيرا إلى أن "انفجارا آخر وقع" بعد ذلك.

وتابع "لا شك لدي إطلاقا بأن اسم خوان مانويل سانتوس وراء هذا الاعتداء".

وفي بوغوتا، نفت الحكومة الكولومبية نفيا قاطعا هذا الإتهام معتبرة أن "لا اساس له" ووصفته بأنه "عبثي".

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين "الهجوم" في بيان يحمل توقيع "الحركة الوطنية للجنود المدنيين"، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومع توتر العلاقات بين تركيا والغرب، يبني إردوغان ومادورو تحالفا يزداد قوة.

وفي تموز/يوليو، حضر مادورو حفل تنصيب إردوغان لولاية رئاسية جديدة. وقد رحّب به الرئيس التركي في هذه المناسبة، واصفا إياه بأنه "صديق من فنزويلا، وأحد قادة العالم الجديد المتعدد الأقطاب".

وخلال زيارة دولة الى انقرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اشاد مادورو "بالحقبة الجديدة" في العلاقات مع تركيا وأكد ان البلدين يؤمنان بعالم مختلف متعدد الاقطاب.

كما حل مادورو ضيفا غير متوقع على قمة الدول الإسلامية التي دعا إليها إردوغان في كانون الاول/ديسمبر 2017 لإدانة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب