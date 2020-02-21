هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 12:49 م

صورة وزعتها الرئاسة التركية للقاء بين اردوعان والسراج في اسطنبول الخميس في 20 شباط/فبراير 2020

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى الجمعة وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال إردوغان للصحافيين في اسطنبول "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري (عمليات) تدريب. هناك كذلك أفراد من +الجيش الوطني السوري+"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وأرسلت العشرات من المدربين العسكريين إلى ليبيا بعد أن وقع البلدان اتفاقات في العام الماضي.

وتتعرض حكومة الوفاق لهجوم يشنه منذ نيسان/أبريل 2019 المشير خليفة حفتر، القائد العسكري واسع النفوذ في شرق البلاد الذي يتلقى الدعم من عدد من الدول بينها روسيا.

والشهر الماضي، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف لإطلاق النار. ورغم وقوع انتهاكات، عقدت جولتين من المحادثات في جنيف.

وقال حفتر الجمعة إن شروطه لوقف إطلاق النار هي "انسحاب المرتزقة الأتراك والسوريين ووقف تركيا إمدادات الأسلحة إلى طرابلس وتصفية الجماعات الإرهابية".

لكن إردوغان هاجم حفتر وجدد اتهامات بأن روسيا قد أرسلت إلى ليبيا 2500 مرتزقة من شركة أمنية خاصة تسمى فاغنر، وهو ما نفته موسكو.

وقال الرئيس التركي إن هناك "حوالي 15 ألف إرهابي" يدعمون حفتر الذي تدعمه أيضا السعودية والإمارات العربية.

وأشار أردوغان إلى وجود مقاتلين سودانيين على الأرض، رغم أن لجنة تابعة للأمم المتحدة قالت الشهر الماضي إنه لا يوجد "دليل موثوق به" على وجود قوات شبه عسكرية سودانية تقاتل مع حفتر.

والتقى إردوغان رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الخميس في اسطنبول، لكن المسؤولين الأتراك لم يعطوا تفاصيل عن المحادثات.

تعيش ليبيا في حالة من الفوضى منذ عام 2011 عندما أدت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي إلى مقتل معمر القذافي الذي أمسك بالسلطة لفترة طويلة.

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