إردوغان يريد "التخلّص" من الجهاديين والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا إثر القرار الأميركي بالانسحاب

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 01:12 م

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018

توعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة بـ"التخلّص" من الجهاديين والمقاتلين الأكراد في الشمال السوري، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي سحب قواته من سوريا.

ورحّب إردوغان "بحذر" بالقرار الذي أعلنه الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد في خطاب في اسطنبول أن بلاده ستعمل على "التخلّص من +وحدات حماية الشعب الكردية+ وفلول داعش"، مستخدما الاسم المختصر لتنظيم الدولة الإسلامية، في شمال سوريا.

لكن إردوغان أعلن أنه قرر، في ضوء قرار الولايات المتحدة ومحادثة هاتفية أجراها مع رئيسها دونالد ترامب في 14 كانون الأول/ديسمبر أن يؤجل، في الوقت الراهن، عملية عسكرية ينوي إطلاقها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع واشنطن في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

لكن الرئيس التركي أوضح أن "هذا التأجيل لن يكون لأجل غير مسمى".

وقال إردوغان "في الانتظار سوف نعد خططا للتخلّص من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال المحادثة مع الرئيس ترامب".

وينتشر في شمال سوريا حاليا نحو ألفي جندي أميركي، غالبيتهم من القوات الخاصة، لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وتدريب المقاتلين المحليين في المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تحسّنا كبيرا بعد أشهر من تدهورها إلى أدنى مستوى على خلفية قضايا عدة من بينها دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

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