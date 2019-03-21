هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 02:53 م

استخدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس مجددا تسجيل فيديو مثيرا للجدل صوره منفذ مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، في حملته الانتخابية، رغم اثارته غضب سلطات نيوزيلندا بإجراء مماثل الاثنين.

وعرض اردوغان الفيديو خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس وأشار مرارا للاعتداء المروع الذي أسفر عن 50 قتيلا باعتباره يستهدف الإسلام وتركيا.

وقام المسلح، وهو استرالي من المنادين بتفوق العرق الأبيض، بتصوير الهجوم ونقله بشكل مباشر ونشر بيانا من 72 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه ضربة موجهة "للغزاة المسلمين".

ويشير البيان إلى تركيا ومآذن كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول التي أصبحت متحفا بعد أن حولها العثمانيون إلى مسجد.

والاثنين، احتج نائب رئيسة الوزراء وينستون بيترز محذرا من أن تسييس المجزرة "يعرض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقا".

وفي تجمع حاشد في مدينة إسكيشير في شمال غرب البلاد، عرض أردوغان مجددا الفيديو والبيان من أجل مهاجمة زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليتشدار اوغلو الذي حذّر من "الإرهاب المتجذر في العالم الإسلامي".

وقارن أردوغان كيليتشدار اوغلو بالنائب الأسترالي اليميني المتطرف فريزر أنينغ، الذي أثار غضبا واسعا بعدما قال إنّ هجرة المسلمين لنيوزيلندا تقف وراء الاعتداء المروع.

وسارعت سلطات نيوزيلندا إلى العمل لوقف انتشار التسجيل المصور محذرة من أن تقاسم التسجيل يعرض من يقوم بذلك للمحاكمة، فيما أزال فيسبوك الصور من مئات الاف الصفحات.

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