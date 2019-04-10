هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 09:15 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبيل عقد لقاء في الكرملين بموسكو في 8 نيسان/ابريل 2019.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا قد تقدم موعد تسليم منظومة اس-400 الصاروخية الروسية المضادة للطائرات والمقرر في تموز/يوليو، على الرغم من اعتراضات واشنطن الحادة.

وقال أردوغان للصحافيين على متن الطائرة التي أعادته من موسكو مساء الاثنين "نظام الدفاع اس-400 كان من المقرر تسليمه في تموز/يوليو، لكن يمكن تقديم" هذا الموعد.

وأضاف أن "هذا الاجراء الذي اتخذناه حفاظاً على أمن بلدنا لا يستهدف دولة ثالثة ولا ينقل حقوقنا السيادية الى دول ثالثة".

زار أردوغان موسكو الاثنين وأجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا سيما بشأن تسليم منظومة الصواريخ بعد أن خيرت واشنطن تركيا بين الحصول على المنظومة الروسية وطائرات اف-35 التي تريد تركيا أيضاً شراء 100 منها.

وعلقت الولايات المتحدة في بداية نيسان/أبريل تسليم المعدات الأرضية المتصلة بتشغيل طائرات اف-35 المصممة للتواصل في الوقت الحقيقي مع الأنظمة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك الصواريخ الدفاعية.

وتبدي الولايات المتحدة قلقاً من أن تُستخدم تكنولوجيا اس-400 لجمع البيانات التكنولوجية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الناتو.

وعرضت واشنطن صواريخ باتريوت الأميركية على انقرة شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كحل بديل للصواريخ الروسية، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال الأربعاء إن الموافقة الأميركية غير مضمونة بعد.

وأضاف خلال حديثه مع قناة "ان تي في" الخاصة "لا نحتاج فقط لنظام اس-400 واحد، نحن بحاجة إلى أنظمة دفاعية أخرى. إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في بيع صواريخ باتريوت، بإمكاننا أن نحصل غداً على نظام اس-400 ثانٍ، أو على نظام دفاعي آخر".

وفي رد على هذا التصريح، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف إن روسيا "منفتحة" على فكرة بيع تركيا من جديد نظام اس-400.

وأعلن للصحافة "تحقيق تعاون (عسكري وتقني) يعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية، والأمر مماثل بالنسبة لتركيا".

وأضاف أن "روسيا تملك القدرات اللازمة، والكفاءات التكنولوجية. وبالتأكيد روسيا تبحث عن فرص توسيع تعاونها العسكري والتقني. هذه عملية طبيعية".

بوركس-لسب/ص ك -لو

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