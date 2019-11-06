هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 12:08 م

صورة وزعتها وزارة الدفاع الأميركية بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظهر مقارنة للمجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا قبل (يسار) وبعد العملية التي أسفرت عن مقتله

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية أميركية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في سوريا.

وقال إردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته -- أُعلن ذلك للمرة الأولى -- لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك على شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وانتقد إردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجّة كبيرة بشأن عملية قتل البغدادي قائلاً "أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية".

وقُتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفّذتها قوات أميركية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، قرب الحدود مع تركيا.

وجاء قتله غداة العملية العسكرية التي نفّذتها تركيا ضد الفصائل الكردية التي كانت حليفًا أساسيًا للغرب في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. لكن أنقرة تعتبر القوات الكردية "إرهابية".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك