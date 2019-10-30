هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 10:28 ص

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، 22 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء بدء تسيير الدوريات المشتركة التركية الروسية الجمعة، وذلك بعد إعلان الكرملين انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو.

وقال إردوغان في خطاب متلفز "سنبدأ العمل المشترك على الأرض الجمعة، تحديدا سنبدأ الدوريات المشتركة".

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطي المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت الثلاثاء الساعة 15,00 ت غ.

وبحسب اتفاق سوتشي، يفترض أن تبدأ الدوريات التركية الروسية المشتركة بعد انقضاء المهلة.

وقال إردوغان إن السلطات الروسية أبلغت أنقرة بأن نحو 34 ألف عنصر من "المجموعة الإرهابية" انسحبوا -- إضافة إلى 3260 قطعة من الأسلحة الثقيلة -- من منطقة تمتد 30 كلم من الحدود التركية السورية.

وقال إردوغان "المعطيات لدينا تشير إلى أن ذلك لم يكتمل تماما" في إشارة إلى الضمانات الروسية. وأضاف "سنعطي الرد الضروري بعد أن ننفذ العمل على الأرض".

وكرر أن تركيا "تحتفظ بحق تنفيذ عمليتها" في حال رصدت أي مقاتلين أكراد سوريين أو في حال تعرضت قواتها لهجوم.

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