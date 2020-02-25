هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 07:03 ص

صورة وزعتها الرئاسة التركية للقاء بين اردوعان والسراج في اسطنبول الخميس في 20 شباط/فبراير 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقتل جنديين تركيين في ليبيا حيث أرسلت أنقرة جنوداً لدعم حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس، متحدّثاً للمرة الأولى عن خسائر في هذا البلد.

وقال إردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة "سقط شهيدان هناك في ليبيا". ولم يحدّد الرئيس التركي متى قُتل الجنديان ومن الجهة التي قتلتهما.

وأرسلت تركيا في الأسابيع الأخيرة جنوداً دعماً لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة، في مواجهة الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر.

ويحظى هذا الأخير بدعم عدة خصوم إقليميين لتركيا خصوصاً الإمارات ومصر. وبحسب دول عدة، يقاتل مرتزقة روس إلى جانب حفتر.

وكان إردوغان أكد الجمعة للمرة الأولى وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا.

ورسمياً، أُرسل الجنود الأتراك إلى ليبيا "لتدريب" قوات حكومة الوفاق.

وتركيا مصممة على دعم حكومة الوفاق الوطني بعدما وقعت معها اتفاقاً مثيراً للجدل لترسيم الحدود البحرية يسمح لأنقرة بالمطالبة بحصّة لها في منطقة غنية بالنفط والغاز شرق البحر المتوسط.

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