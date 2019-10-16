هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 10:36 ص

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال احتفال في سريمسكا راكا في صربيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لم يعد قادراً على "تتبع" تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب المتبدلة على تويتر، وفق ما أفادت صحيفة الأربعاء.

وأعلن إردوغان لصحافيين على متن طائرة أثناء توجهه إلى أذربيجان "بإلقاء نظرة على تصريحات ترامب على تويتر، وصلنا إلى نقطة فقدنا فيها القدرة على تتبع تغريداته".

وتشن تركيا منذ أسبوع هجوماً في شمال شرق سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة الغرب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وقبل بدء العملية التركية، بدا ترامب وكأنه أعطى الضوء الأخضر لأنقرة بإعلانه سحب القوات الأميركية من المناطق المعنية بالهجوم.

وبعد اتهامه حتى داخل معسكره في الحزب الجمهوري أنه "تخلى عن الأكراد"، كتب ترامب سلسلة تغريدات هدد فيها تركيا بعقوبات قد "تدمر" اقتصادها.

وأعلن في المقابل أن الأكراد "لم يساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وفي معركة النورماندي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "يحبهم كثيراً".

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن إردوغان قوله "لم نعد قادرين على تتبع" تغريدات ترامب.

وقال الرئيس التركي أيضاً إنه قدم المشورة لنظيره الأميركي حول العلاقات مع الإعلام خلال مكالمة هاتفية هذا الأسبوع.

وأكد إردوغان "قلت له: +يحصل أن تغضب جداً من وسائل الإعلام. أنت واقع تحت تأثيرها. لا تعرها اهتماماً، أنت قائد قوي. وهذا لا يلائم القادة الأقوياء".

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