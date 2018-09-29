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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 03:37 ص 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:37

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزوجته أمينة بعد وصولهما إلى برلين في 27 أيلول/سبتمبر 2018

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة ألمانيا، قائلاً إنها تحمي صحافيًا أُدين بارتكاب "عمل إرهابي" في تركيا.

وقال الرئيس التركي في خطاب ألقاه خلال عشاء أُقيم على شرفه في برلين "عندما يتورّط صحافيون في أعمال إرهابيّة، وتكون محكمة تركية قد حكمت عليهم، كيف يُمكن للمرء أن يدافع عنهم؟".

وأضاف إردوغان بغضب "أحدهم حُكم عليه بالسجن لخمس سنوات وعشرة أشهر. لقد تمكّن من الفرار من تركيا بحثًا عن ملجأ في ألمانيا"، في إشارة منه إلى الصحافي جان دوندار الذي يعيش في المنفى بألمانيا منذ العام 2016.

وأكّد الرئيس التركي أنه طلب ترحيل دوندار، الذي يتّهمه بأنه "عميل" كشف "أسرار الدولة".

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة، نفى دوندار الاتهامات الموجّهة إليه.

وردّ دوندار على إردوغان قائلاً "أنا لستُ عميلا، أنا صحافي"، قائلاً إنّه ملاحق من القضاء التركي لأنه قام فقط "بكتابة مقال صحافي" واتّهم الرئيس التركي بالكذب.

وإردوغان الذي تتواصل زيارته لألمانيا حتّى السبت، ردّ على تصريحات الرئيس الألماني فرنك-فالتر شتاينماير الذي كان قد عبّر خلال العشاء نفسه عن قلقه حيال مصير صحافيين ونقابيّين ورجال علم ومثقفين مسجونين في تركيا منذ محاولة الانقلاب في العام 2016.

وقال إردوغان "أعتقد أنّ أخبارًا مزيّفة قد وصلتكم". وأضاف "ليس لدينا واجب حماية الإرهابيّين" لا في تركيا ولا في ألمانيا ولا في أيّ بلد آخر.

وأتى إردوغان إلى ألمانيا بنيّةٍ مُعلنة تتمثل في إعادة التقارب الدبلوماسي بين برلين وأنقرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أشارت الجمعة إلى وجود "أشياء كثيرة" تجمع البلدين، مُشددةً في الوقت نفسه على "الاختلافات العميقة" وبخاصّة في ما يتعلّق بحقوق الإنسان في تركيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب