هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 11:40 م

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مقر الممثلية التركية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 9 آذار/مارس 2020

ناشد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المواطنين الأتراك الجمعة ملازمة المنازل قدر الإمكان، عقب تسجيل 5 وفيات إضافية جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال في رسالة صوتية نشرها على حسابه الشخصي في موقع تويتر، انه لا يتوجب "الخروج من المنزل أبداً ما لم تكن هناك ضرورة لذلك".

وشدد على التدابير التي يتوجب اتباعها لكبح تفشي الفيروس، بدءاً من توصيات النظافة وصولاً إلى الحد من الاحتكاك، بما يشمل إقامة الصلوات في المنازل لا بشكل جماعي.

وضاعفت تركيا في الأيام الأخيرة الإجراءات الوقائية على غرار إغلاق المدارس والمواقع الثقافية، أو حتى تعليق الرحلات الجوية مع 20 دولة.

وكان وزير الصحة فخر الدين كوجا كشف عبر حسابه في "تويتر" أنّ حصيلة الإصابات بالعدوى في تركيا بلغت 670. وسُجّلت تسع وفيات، بينها خمس في يوم واحد.

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