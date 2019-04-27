هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 12:09 م

هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تنتقد أنقرة بشدة قراره تخصيص يوم لإحياء ذكرى "الإبادة الأرمنية"، التسمية التي ترفضها تركيا للمجازر التي ارتكبت بحقّ الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال إردوغان في كلمة أمام مسؤولين من حزبه في كزلجاهامان في شمال أنقرة إن "توجيه رسالة إلى 700 ألف أرمني يعيشون في فرنسا لن ينقذك سيد ماكرون".

وتابع "تعلّم أولاً أن تكون صادقاً في السياسة، وإن لم تكن قادرا على ذلك، فلن تتمكن من النجاح"، مؤكداً أنه سبق أن قال ذلك للرئيس الفرنسي مباشرةً "عدة مرات".

ونظمت فرنسا هذا العام وللمرة الأولى يوماً لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في 24 نيسان/أبريل.

وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية التي يؤكدها أيضاً مؤرخون. وبحسب التقديرات، قتل نحو 1,2 إلى 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد جنود السلطنة العثمانية التي كانت في ذلك الحين متحالفة مع ألمانيا والامبراطورية النمساوية المجرية.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة"، متحدثةً عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة أديا إلى مقتل مئات الآلاف من الجانبين.

وفي شباط/فبراير، وصف الرئيس التركي نظيره الفرنسي بأنه "مبتدئ" في السياسة، واتهم فرنسا بأنها هي نفسها قامت بـ"إبادة" في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية وبأنها كانت مشاركة في الإبادة التي حصلت في رواندا.

والأربعاء خلال إحياء ذكرى "الإبادة الأرمنية"، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن بلاده تسعى إلى المساهمة في الحصول على اعتراف بأن الإبادة الأرمنية جريمة ضد الإنسانية و"لن تتأثر بأية أكاذيب".

لسب/لو/ج ب

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