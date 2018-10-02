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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 04:43 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 16:43

وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن في 26 كانون اللاول/ديسمبر 2011

قال مسؤول أميركي الثلاثاء أنه تم إرسال طردين أو أكثر الى وزارة الدفاع الاميركية يشتبه في أنها تحتوي على سم الريسين القاتل.

واضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع كريس شيروود أنه تم الاثنين في مركز فحص قريب اعتراض طردين مشبوهين على الأقل مرسلان إلى شخص في البنتاغون.

وتابع "كجزء من عملية الفحص، عثرت السلطات على عدد من الطرود المشبوهة".

وأشار إلى أن السلطات لا تزال بانتظار تأكيد أن الطرود تحتوي على الريسين. وأحالت شرطة البنتاغون المسألة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي).

وقال المكتب في بيان أن "عناصر من الاف بي آي صادروا طردين مشبوهين كان قد تم فحصهما في مركز البريد في البنتاغون. ويتم حاليا إجراء مزيد من الفحوص للطردين".

وصرح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ أن جميع الرسائل البريدية التي وصلت إلى مركز الفحص التابع للبنتاغون الاثنين "تم وضعها في الحجر ولا تشكل تهديدا على موظفي البنتاغون".

ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلا حتى لو بجرعات صغيرة جدا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا ترياق له.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب