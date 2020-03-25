هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 07:24 ص

نقل جثة من مستشفى غريغوريو مارانون في مدريد في 25 آذار/مارس 2020

باتت إسبانيا الأربعاء ثاني أكثر دولة في العالم متضررة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، الذي استدعى تفشيه فرض تدابير عزل على أكثر من ثلث سكان العالم مع جملة تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وباء كوفيد-19 "يهدد البشرية جمعاء"، وذلك خلال إطلاقه "خطة رد إنساني عالمي" تستمر حتى كانون الاول/ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

في المجمل، دُعي نحو ثلاثة مليار شخص إلى البقاء في منازلهم.

وأحصت إسبانيا 3434 وفاة جراء وباء كوفيد-19 بعد تسجيلها 738 وفاة جديدة في يوم واحد. وتأتي بذلك بعد إيطاليا والصين. وتواجه إسبانيا نقصاً في المعدات والأقنعة والقفازات وأجهزة التنفس ومعدات الاختبار. وقد أعلنت الأربعاء أنها ستشتري مستلزمات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين.

في إسبانيا كما في العديد من الدول الأوروبية الأكثر تضرراً، تكاد المستشفيات تنهار، مع إنهاك العاملين في مجال الصحة، وتعرضهم للعدوى نتيجة نقص الأقنعة والمعدات.

يقول غيين ديل باريو الممرض في مستشفى في مدريد مكتظ بالمرضى "كثر من زملائي يبكون لأن الناس يتوفون وحيدين، بدون أن يتمكنوا من رؤية عائلاتهم، ونحن لا نملك وقتاً كافياً لنبقى قربهم".

ولا تزال إيطاليا مع أكثر من 6800 وفاة، تسجّل العدد الأكبر من الوفيات في العالم. وتأتي بعد ذلك الصين مع 3281 وفاة حيث تباطأ تفشي المرض كثيراً. في المجمل، أودى الوباء بأكثر من 20 ألف شخص في العالم وأصاب أكثر من 420 ألف شخص وفق الأرقام المسجلة.

وانضمّ الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، إلى قائمة الشخصيات والمشاهير المصابين بكورونا المستجدّ "لكنه في حال جيدة" وفق بيان رسمي. ويُفترض أن يغلق البرلمان البريطاني أبوابه الأربعاء لمدة شهر كإجراء احترازي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجازة عامة في البلاد طوال الأسبوع المقبل وتأجيل التصويت على تعديلات دستورية للحدّ من تفشي الوباء.

ولم تعلن روسيا إلى الآن تسجيل أي وفيات مؤكدة بفيروس كورونا، إلا أنها أعلنت الأربعاء وفاة مصابَين بالفيروس من دون توضيح السبب المباشر لوفاتهما.

والأربعاء طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من دائني الدول الأشدّ فقراً "تجميد تسديد الديون" كي تتمكن هذه الدول من استخدام ما لديها من اموال لمكافحة الفيروس.

وشهدت البورصات في آسيا وأوروبا ونيويورك تحسناً طفيفا بعد الإعلان عن اتفاق بين البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي بشأن خطة بقيمة تريليوني دولار لتحفيز أول اقتصاد في العالم.

وفي حين تفاوت أداء البورصات الأوروبية، عادت بورصة وول ستريت لتسجل تراجعا.

في أوروبا، دعا تسعة زعماء أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى استصدار سندات تتيح الاقتراض المشترك في مواجهة كورونا، وهي "أداة دين مشتركة تصدر عن مؤسسة أوروبية"، وذلك بهدف جمع الأموال لمواجهة الأزمة.

وتبنى البرلمان الألماني الأربعاء خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو لتمكين أكبر قوة اقتصادية في أوروبا من مواجهة تبعات الوباء.

وأمرت الهند، أكثر الدول كثافة سكانية في العالم بعد الصين، بعزل تام لكافة سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة اعتباراً من الأربعاء.

وحذر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في خطاب إلى الأمة "تذكروا أن عدم البقاء في بيوتكم من شأنه أن يجلب مرض فيروس كورونا المستجد الخطير إلى أسركم". وأبلغت الهند عن تسجيل 519 إصابة و10 وفيات حتى الآن.

- "الرحمة للبشرية" -

وشدّدت السعودية إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس مع إعلانها عن وفاة ثانية، فمنعت الدخول والخروج من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومدّدت حظر التجول فيها لأربع ساعات إضافية.

بدورها، دخلت كولومبيا، ثالث دولة أكثر اكتظاظاً بالسكان في أميركا اللاتينية، في العزل التام الإلزامي الأربعاء، بهدف احتواء الجائحة.

وبعد أسابيع من التكهنات، أرجئت ألعاب طوكيو الأولمبية لعام 2020 الثلاثاء حتى عام 2021، في قرار قوبل بارتياح عالمي، في وقت يواصل وباء كوفيد 19 حصد الأرواح في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

وحوّلت قاعة للتزلج على الجليد إلى مشرحة ضخمة في العاصمة الإسبانية. أما قاعات المعارض في مدريد، فقد أضحت مستشفيات ميدانية بـ1500 سرير، كما استدعي الجيش لتعقيم دور رعاية المسنين التي توفي فيها العشرات جراء المرض.

ومنعت ألمانيا الأربعاء دخول العاملين الموسميين الأجانب للحدّ من تفشي الفيروس، رغم معارضة القطاع الزراعي الذي يعاني من نقص اليد العاملة قبل موسم الحصاد.

في بولندا، يرغب أكثر من شخصين من أصل ثلاثة بإرجاء موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أيار/مايو، وفق استطلاع للرأي نُشر الأربعاء، إلا أن الحزب الحاكم والرئيس المنتهية ولايته يتمسكان بإجرائها في موعدها.

وشارك البابا فرنسيس الأربعاء في صلاة مسكونية عالمية "لالتماس الرحمة للبشرية التي تضررت بشدة من وباء كورونا المستجدّ"، وقد دعا جميع المسيحيين إلى المشاركة فيها.

في السنغال، ندد مدافعون حقوقيون بالإفراط في العنف الذي نُسب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشرطة المكلفة جعل المواطنين يحترمون حظر التجوّل الذي دخل حيّز التنفيذ ليلاً.

من إفريقيا إلى أميركا اللاتينية وأوروبا، تتوالى تدابير حظر التجول والعزل وإغلاق المتاجر وفرض قيود على التحركات، تماشياً مع اعتقاد العديد من العلماء أن التدابير المماثلة المشددة وحدها هي القادرة على ردع المرض الذي لا لقاح ولا دواء له بعد.

ودعي 2,9 مليار شخص حول العالم لملازمة بيوتهم، وفق تعداد لفرانس برس من أصل 7,8 مليارات نسمة في العالم وفق تقدير الأمم المتحدة عام 2020.

وستمنع إيران إحدى أكثر الدول تضرراً من الفيروس في العالم، بحلول الجمعة التنقل بين المدن.

في الصين، بدأ الأربعاء رفع التدابير المشددة التي فرضت لأشهر على مقاطعة هوباي، مركز الوباء. ولم تسجل أي حالة عدوى محلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة في البلاد، لكن 47 حالة جاءت من الخارج أحصيت خلال الفترة نفسها، بحسب السلطات الصحية الوطنية.

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