هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 03:16 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:16

مهاجرون ينزلون من سفينة تابعة لمنظمة اوبن آرمز في اسبانيا في 9 اب/اغسطس 2018

استقبلت إسبانيا الخميس في أحد موانئها سفينة لمنظمة غير حكومية تُقلّ مهاجرين تمّ إنقاذهم قبالة ليبيا، وذلك بعد نحو شهرين من موافقتها على استقبال السفينة أكواريوس.

ورست السفينة التابعة لمنظمة برواكتيفا في الساعة 9,20 (7,20 ت غ) في ميناء مدينة الجزيرة في أقصى جنوب إسبانيا ونزل منها 87 مهاجرا تم انقاذهم في الثاني من آب/أغسطس في وسط البحر المتوسط، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

والمهاجرون هم 75 رجلاَ و12 قاصراَ ويتحدّرون بمعظمهم من السودان وجنوب السودان باستثناء غامبي ومصري وسوري، وفق المنظمة.

وقال منسّق عمليّات المنظّمة غير الحكوميّة جيرار كانال للصحافيين إن المهاجرين كانوا قبالة ليبيا عند إنقاذهم و"لم يكونوا قادرين على الأرجح على الصمود ليوم إضافي" بسبب الظروف المزرية التي كانوا يعانونها.

وأضاف "نأمل بألا تواصل أوروبا التخلّي عن دول وصول (المهاجرين) لأن هذا التخلّي يؤدّي إلى تنامي نفوذ اليمين المتطرف كما حصل في إيطاليا".

وطالبت إيطاليا لأعوام بتضامن الاتحاد الأوروبي معها لإدارة وصول المهاجرين. وبعد تولّي ائتلاف من اليمين المتطرف والشعبويين الحكم فيها منذ شهرين، باتت ترفض استقبال سفن المنظمات غير الحكومية التي تجوب المتوسط لإنقاذ المهاجرين.

وقرّرت حكومة بيدرو سانشيز في إسبانيا أن يتم التعامل مع هؤلاء الناجين كما يتم التعامل مع سائر المهاجرين الذين سبق أن وصلوا إلى إسبانيا.

وأعلنت فرنسا أنها ستستقبل عشرين منهم "ضمن روح التضامن الأوروبي".

وباتت إسبانيا هذا العام أول محجة للمهاجرين الساعين للوصول الى أوروبا. ووصل نحو 24 ألفاً منذ كانون الثاني/يناير ما يتجاوز عدد هؤلاء طوال العام الفائت، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

لبكس/ب ق/بم

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب