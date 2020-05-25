هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2020 03:55 م

يتناولون الغداء في مطعم في مدينة سان سيباستيان الاسبانية في اقليم الباسك في 25 ايار/مايو 2020

اعلنت الحكومة الاسبانية الاثنين أن الحجر الصحي الذي فرض على السياح الاجانب في اسبانيا سيتم رفعه في الأول من تموز/يوليو، وذلك بعد يومين من إعلانها أنها ستعيد فتح حدودها امام السياحة الدولية في تموز/يوليو.

وقالت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز بعد اجتماع تناول موضوع السياحة "سترفع الحكومة الحجر الصحي عن السياح الاجانب في الأول من تموز/يوليو".

واعلن سانشيز السبت أن بلاده ستعيد فتح حدودها أمام السياح الاجانب "اعتبارا من تموز/يوليو" من دون الاشارة الى تاريخ محدد.

وبهدف تجنب استيراد اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الرفع التدريجي لتدابير الاغلاق، فرضت الحكومة الاسبانية منذ 15 ايار/مايو حجرا صحيا لاربعة عشر يوما على جميع الاسبان والأجانب الذين يدخلون البلاد.

كذلك، حصرت عملية دخول أراضيها بالمواطنين الاسبان أو من يقيمون في اسبانيا أو بحالات محددة.

وكتبت وزيرة الخارجية الاسبانية ارانشا غونزاليس على تويتر "اجتزنا الأسوأ. سنفتح في تموز/يوليو في شكل تدريجي حدودنا أمام السياح الدوليين وسنرفع اجراءات الحجر الصحي مع تأمين أعلى معايير الصحة والامن".

واضافت مخاطبة السياح "إسبانيا تنتظركم".

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