هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2020 10:44 ص

عناصر من وحدة الطوارئ العسكرية في برشلونة، 27 آذار/مارس 2020

سجّلت إسبانيا 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة السبت، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5690.

وباستثناء تراجع طفيف سُجل الخميس، يواصل تعداد الوفيات ارتفاعه في إسبانيا، ثاني دولة أكثر تضرراً في العالم بعد إيطاليا.

وازداد عدد الإصابات بأكثر من 8 آلاف في 24 ساعة، ليبلغ 72248، في وقت قررت السلطات إجراء المزيد من الفحوص الطبية بهدف تحديد مدى انتشار العدوى بشكل أدق.

غير أنّ السلطات تشير إلى علامة إيجابية تتمثل في تباطؤ عداد الإصابات والوفيات اليومية في الأيام الأخيرة، بينما تكرر الحكومة أنّ البلاد غير بعيدة من بلوغ الوباء ذروته.

ويخضع الاسبان البالغ عددهم 46 مليونا إلى حجر عام منذ 14 آذار/مارس، وجرى تمديد الإجراء حتى 11 نيسان/ابريل.

ولا تزال مدريد المنطقة الأكثر تأثراً في ظل تسجيل 2757 وفاة فيها، ما يوازي نصف الوفيات في البلاد، و21520 إصابة.

إزاء ذلك، قررت السلطات المحلية إنشاء مشرحة ثانية في مبنى عام غير مستخدم في إحدى ضواحي العاصمة بعدما أنشأت الأولى في حلبة تزلج ضمن مركز تجاري.

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