هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 05:09 م

ليوبولدو لوبيز أحد قادة المعارضة في فنزويلا يتحدث خارج السفارة الغسبانية في كراكاس في 2 أيار/مايو 2019.

حذّر وزير الخارجية الإسباني الجمعة القيادي البارز في المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز من تحويل سفارة مدريد في كراكاس، التي لجأ إليها، "مركزا للنشاط السياسي".

وحرر عسكريون في شكل مفاجئ الثلاثاء لوبيز بعد قضائه عامين في الإقامة الجبرية في منزله لينضم إلى زعيم المعارضة خوان غايدو في تظاهرة دعا فيها الأخير إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ولاحقا في اليوم نفسه، لجأ لوبيز إلى السفارة التشيلية مع زوجته وابنته قبل الانتقال إلى مقر إقامة السفير الإسباني.

وقال جوزيب بوريل للصحافيين خلال زيارة للبنان في تعليقات بثتها القناة التلفزيونية الإسبانية "تي في اي" إنّ "إسبانيا لن تسمح بتحويل سفارتها مركزا للنشاط السياسي".

وأضاف "نحن واثقون أيضا بأنه في ظل هذه الظروف، ستحترم فنزويلا الحصانة الدبلوماسية"، قبل أن يشير إلى أنّ أنشطة لوبيز سيتم ضبطها.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنّ لوبيز وزوجته وابنته موجودون حاليا في مقر إقامة السفير الأسباني كـ"ضيوف".

وقالت مدريد الخميس إنها لن تسلم لوبيز للسلطات الفنزويلية بعدما أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا مذكرة توقيف بحقه.

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