هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 04:34 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:34

رئيس صحيفة جمهوريت السابق اكين أتالاي يعانق احد اصدقائه بعد الافراج عنه من السجن في 26 نيسان/ابريل 2018 أمام مقر الصحيفة في اسطنبول.

قدم نحو 20 صحافيا استقالاتهم خلال الايام القليلة الماضية من صحيفة جمهورييت التركية المعارضة، إحتجاجا على تغيير الإدارة.

وصدرت أحكام بالسجن على 13 من صحافيي الصحيفة اليومية في نيسان/ابريل الفائت بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بالإرهاب، في قضية أثارت موجة استنكار دولية واسعة. ولا يزال المتهمون طلقاء بإنتظار النظر في الطعن بالحكم.

واستقال كتّاب الرأي تشيدام توكر ويدن إنغين وأصلي ايدنتاشباش ورسام الكاريكاتور موسى كارت مع 17 صحافيا آخرين بعد تغيير رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو الجمعة.

وأطيح بصابونجو بعد أن تم تغيير إدارة الصحيفة، بما في ذلك تعيين الييف كوسكان رئيسا للمؤسسة التي تدير هذه الصحيفة اليومية.

ويقول مراقبون إن تعيين كوسكان يعد تغييرا في اتجاه الصحيفة، إذ يعتبر ناقدا لاذعا للإدارة السابقة وهو من الكماليين الوطنيين، نسبة لمصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.

وإضافة لإقالة صابونجو، تمت إقالة أحد أهم مراسلي الصحيفة إردم غول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، وذلك في رسالة تلقاها عبر الفاكس.

وسجن غول في العام 2016 بتهم إفشاء أسرار عسكرية تتعلق بمحاولة تركيا تسليح متمردين يقاتلون النظام السوري.

ودخلت صحيفة جمهورييت في مواجهات عديدة أخيرا مع الحكومة التركية التي اتهمت عددا من صحافييها بالانتماء للحركة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في صيف 2016.

وثمة عدد كبير من الصحافيين بين اكثر من 77 الف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب، فيما اغلقت نحو 150 وسيلة اعلامية، ما يثير قلق الشركاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة ال155 من اصل 180 في ترتيب حرية الصحافة حسب منظمة "مراسلون بلا حدود".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب