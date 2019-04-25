هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 10:39 ص

انتشار أمني في أحد شوارع كولومبو في 25 نيسان/أبريل 2019

حثت الحكومة الإسرائيلية الخميس مواطنيها المتواجدين في سريلانكا على مغادرة البلاد مشيرة إلى "تهديد ملموس مرتفع" في أعقاب تفجيرات عيد الفصح الدامية هناك.

وأشار مكتب مكافحة الإرهاب في إسرائيل إلى أن التحذيرات المتعلقة بالسفر صدرت بعد مشاورات مع المسؤولين الأمنيين ووزارة الخارجية.

وقال المكتب إنه أصدر تحذيراته "في ضوء تدهور الوضع الأمني والتخوف من أن الأحداث لم تنته بعد أو أن احتمالية تكراراها في المستقبل القريب واردة".

وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المساعدة على السلطات السريلانكية.

وشارك آلاف الجنود السريلانكيين في مطاردة المشتبه بهم في التفجيرات الانتحارية في فنادق فاخرة وكنائس مزدحمة كانت تحيي عيد الفصح.

وقضى في التفجيرات الانتحارية في سريلانكا 359 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال لملياردير دنماركي وثمانية بريطانيين وعشرة هنود وأربعة أميركيين وغيرهم من الأجانب.

وأقرت كولومبو ب"تقصير" في المجال الأمني لأن السلطات عجزت عن منع وقوع حمام الدم رغم أنها كانت تملك معلومات مهمة قبل حصوله.

وحذر قائد الشرطة في سريلانكا في 11 نيسان/أبريل من تفجيرات انتحارية ضد "كنائس" يمكن أن تنفذها "جماعة التوحيد الوطنية" كما نقلت وكالة استخبارات أجنبية.

وأشارت الحكومة إلى أن المسلحين المحليين لا يمكنهم التصرف بمفردهم والتخطيط لمثل هذه التفجيرات.

ويقول خبراء إن التفجيرات تحمل سمات هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الحكومة لم تؤكد رسميا علاقة التنظيم المتطرف بالتفجيرات على الرغم من إعلانه المسؤولية عنها.

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