هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 07:47 ص

أُطلقت عشرات الصواريخ من غزة باتجاه اسرائيل السبت بينما ردت الأخيرة بقصف في القطاع، ما يعني انهيار هدنة هشّة بين الجانبين مجددا.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في غارة جوية استهدفت سيارة كانت تقلّهم في بلدة بيت حانون بينما ذكر مصدر أمني في غزة أن المصابين من "عناصر المقاومة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من غزة باتجاه الدولة العبرية، اعترضت دفاعاته الجوية العشرات منها.

وأفاد الجيش أنه رد باستهداف قاذفتي صواريخ في غزة بغارة جوية.

ولم يتضح بعد إن كانت الصواريخ أسفرت عن سقوط ضحايا في الجانب الإسرائيلي.

بدوره، ذكر المصدر الأمني الفلسطيني أن "قوات الاحتلال شنت أكثر من عشر غارات وقصف بالصواريخ من الطائرات الحربية والمدفعية أسفرت عن اصابات وأضرار".

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.

ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات اعتبرت الأعنف منذ أسابيع الجمعة بين الطرفين.

وقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة الجمعة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات أسبوعية عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.

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