هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 07:57 م

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه ضرب مواقع لحركة حماس في غزّة في وقت متأخّر الجمعة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع باتّجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش إنّ الصاروخ أُطلق على جنوب إسرائيل مساء الجمعة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنّ الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون أن يسفر عن إصابات، في وقت هرع آلاف السكّان في جنوب إسرائيل للاحتماء في ملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ردّاً على ذلك "استهدفت مقاتلات ودبّابات الجيش بنى تحتيّة تُستخدم للنشاطات السرّية إضافة إلى مواقع عسكرية تابعة لمنظّمة حماس الإرهابية".

وأكّد مصدر أمني في غزة حصول عدد من الضربات الإسرائيليّة على مواقع لحماس قرب بيت لاهيا في شمال غزة، دون ورود تقارير عن اصابات.

وهذا التصعيد هو الأول منذ نهاية شباط/فبراير الذي شهد هجمات ليومين عبر الحدود بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل، ويأتي في وقت يلازم أغلب الإسرائيليين منازلهم بسبب الحجر المفروض في البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت منظمة الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة بعد حركة حماس، أكثر من 80 صاروخا وقذيفة هاون تجاه إسرائيل بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي شخصا بزعم أنه كان يضع قنبلة على الحدود يوم 23 شباط/فبراير.

وانتشل الجيش الإسرائيلي جثة الرجل بواسطة جرافة، وأثار فيديو للعملية غضبا واسعا في صفوف الفلسطينيين.

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