هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يناير, 2020 10:58 م

فلسطينيون يتفقدون بيوتهم بعد غارات اسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

شنّ الجيش الإسرائيلي مساء السبت غارات جوّيّة على أهداف لحركة حماس في قطاع غزّة، قائلاً إنّها جاءت ردّاً على إطلاق بالونات حارقة باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة.

وقال الجيش في بيان "أغارت قبل قليل مقاتلات حربيّة على عدد من المواقع الإرهابيّة التابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزّة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتاليّة ومجمّع عسكري يحتوي على منشآت تستخدم للتجميع الاستخباري".

وأضاف البيان أنّ الغارات جاءت ردّاً على بالونات ألصِقت بها عبوات متفجّرة وأطلِقت من القطاع باتّجاه إسرائيل.

ويطلق الفلسطينيّون بالونات حارقة أو طائرات ورقيّة مزوّدة مواد حارقة تتسبّب باحتراق أراض زراعيّة إسرائيليّة قريبة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الثلاثاء أنّ جنوده قتلوا ثلاثة مهاجمين فلسطينيّين تسلّلوا من قطاع غزّة إلى جنوب الدولة العبريّة ورموا عبوةً ناسفة باتّجاه القوّات الإسرائيليّة.

ومنذ العام 2008، خاضت إسرائيل ثلاث حروب ضدّ حركة حماس والفصائل الفلسطينيّة المسلّحة المتحالفة مع الحركة الإسلاميّة في غزّة.

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