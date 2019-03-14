هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 11:43 م

محتجون يحملون أعلاما فلسطينية قرب إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق مدينة غزة في الثامن من آذار/مارس 2019

بدأ الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة شنّ ضربات عسكريّة ضدّ مواقع لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي في غزّة، ردّاً على صاروخين تمّ إطلاقهما قبل ساعات على إسرائيل انطلاقاً من القطاع الفلسطيني، بحسب ما أكّدت مصادر أمنيّة.

وكتب الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "يشنّ جيش الدّفاع في هذه الساعة غارات ضدّ أهداف إرهابيّة في قطاع غزّة"، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

من جهته، قال مصدر أمني في غزّة لوكالة فرانس برس إنّ مواقع عدّة للأجنحة المسلّحة التابعة لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع قد استُهدفت بتلك الضربات.

وأشار المصدر الأمني إلى أنّ الضربات تسبّبت بأضرار كبيرة، من دون الإبلاغ عن سقوط جرحى أو قتلى.

وفي وقت سابق، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد في بيان بأنّ صاروخين أُطلِقا مساء الخميس من غزّة على منطقة تلّ أبيب، نافياً سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. ودوّت صفّارات الإنذار في تلّ أبيب ومحيطها.

ونفى الجيش رواية وزارة الخارجيّة التي قالت إنّ منظومة "القبّة الحديد" المضادّة للصواريخ دمّرت أحد الصاروخين.

ونشرت وزارة الخارجية في وقت سابق شريطاً مصوّراً قالت إنّه يُظهر "القبّة الحديد" تدّمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تلّ أبيب". وأظهر الشريط أيضاً صاروخين يُحلّقان في الأجواء فوق مبان عالية مع سماع صفّارات الإنذار.

وقال الجيش إنّ "أنظمة الإنذار عملت بشكل طبيعي، وأنظمة الدّفاع الجوّي لم تعترض" أيّ صواريخ.

وقال رئيس بلدية تلّ أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامّة "يبدو أنّ أحد الصاروخين سقط في البحر، وسقط الآخر في مكان ما، ولكن ليس في تلّ أبيب".

وتبعد مدينة تلّ أبيب 70 كيلومتراً شمال قطاع غزّة الذي تُسيطر عليه حماس.

ونفت حماس والجهاد الإسلامي مسؤوليّتهما عن إطلاق الصاروخين.

ويأتي ذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2018، سقط صاروخ أطلق من غزّة في البحر قرب تل أبيب، فيما سقط آخر في مدينة بئر السبع الأكثر قرباً من غزّة والواقعة جنوب إسرائيل.

ورداً على ذلك، استهدفت إسرائيل عشرين موقعاً في غزّة ما أسفر عن مقتل فلسطيني بحسب مصادر فلسطينيّة. وأغلقت الدولة العبرية أيضاً معابرها مع غزّة ما زاد من عزلة القطاع المحاصر أصلاً.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حماس الأحد من أنّ إسرائيل لن تتردّد في شنّ "عمليّة واسعة النطاق" في غزّة، بعد أن باتت المواجهات شبه يوميّة بين إسرائيل والفلسطينيين في القطاع.

وخاضت إسرائيل وحماس التي تسيطر على القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد، ثلاث حروب منذ العام 2008.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك