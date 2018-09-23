محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 09:32 ص 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:32

قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة في 05 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)