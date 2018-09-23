إسرائيل تطلب من سكان قرية خان الاحمر هدم بيوتهم قبل مطلع تشرين الأول/اكتوبر
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة في 05 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
أمهلت السلطات الاسرائيلية سكان قرية خان الأحمر البدوية الأحد حتى الأول من تشرين الأول/اكتوبر لهدم "كل المباني المقامة" فيها بأنفسهم، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد إذا لم يتم تنفيذ أمرها.
وينص الأمر المكتوب الذي سلمته الشرطة الإسرائيلية إلى سكان خان الأحمر صباح الأحد وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق خان الأحمر بشكل ذاتي، وذلك لغاية يوم 01 تشرين الأول/اكتوبر 2018".
وتضيف السلطات في الأمر "بحال تمتنعون من تنفيذ ذلك، ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ اوامر الهدم بموجب قرار المحكمة".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعطت في الخامس أيلول/سبتمبر الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر التي يعيش فيها حوالى مئتي بدوي فلسطيني وتتألف من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية.
وتقع قرية خان الاحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الاسرائيلية.
ويخيم عشرات المتضامين الأجانب ونشطاء فلسطينيون في القرية تحسبا لهدمها فجأة.
ودعت منظمات فلسطينية الاحد الفلسطينيين الى الصلاة الجمعة المقبل في خان الأحمر تضامنا مع اهل القرية.
وتسعى حكومات اوروبية ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أن ذلك سيتيح لاسرائيل توسيع مستوطناتها في تلك المنطقة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب