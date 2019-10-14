هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 08:38 ص

محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث مكبلا لدى وصوله المحكمة في القدس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر الإثنين مسؤولين فلسطينيين بسبب ممارستهما "سيادة السلطة الفلسطينية" في القدس الشرقية المحتلة وفق ما أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود لفرانس برس عن اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور.

وقال محمود إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب "ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس".

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس.

وأشار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى تمديد اعتقال كل من غيث ومطور حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (5,00 ت غ) ليعرضا على المحكمة.

ويحتفل الإثنين بعيد المظلة اليهودي وهو يوم عطلة في إسرائيل. وعيد المظلة يحتفل به بذكرى تيه اليهود في صحراء سيناء قبل وصولهم الى الأرض المقدسة بعد هروبهم من مصر، بحسب النص التوراتي.

ودانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان "الاعتقالات المتكررة لغيث ومطور (...) بعد اقتحام منزليهما في القدس".

وتعتبر اسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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