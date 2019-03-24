هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 03:37 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته الجولان برفقة السفير الاميركي في اسرائيل والسناتور ليندسي غراهام في 11 اذار/مارس 2019

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وذلك خلال لقاء سيجمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإثنين في واشنطن.

وكتب إسرائيل كاتز على موقع تويتر الأحد "سيوقع الرئيس ترامب غدا بحضور رئيس الوزراء نتانياهو قرارا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان."

وكان ترامب قد صرح الخميس أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة ذات الموقع الاستراتيجي والتي احتلتها الدولة العبرية من سوريا خلال حرب 1967.

ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كان سيفعل ذلك حقا، أو متى سيتخذ خطوة فعلية تترجم موقفه.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ فترة طويلة للحصول على هذا الاعتراف، ورأى محللون أن تصريح ترامب عبر تويتر هو بمثابة هدية لحملة نتانياهو الانتخابية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

ويخوض نتنياهو معركة صعبة في مواجهة التحالف الوسطي "أبيض وأزرق" برئاسة رئيس الاركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس ووزير المال السابق يئير لابيد.

ودانت سوريا ودول أخرى في المنطقة تعهد ترامب قائلة إنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وتبنت فرنسا الموقف ذاته.

وضمت إسرائيل الجولان عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وسبق ان اعترف ترامب في كانون الاول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل نقل السفارة الاميركية من تل ابيب اليها في ايار/مايو 2018.

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