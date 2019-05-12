هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 04:26 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرض الإعلان الذي وقعه واعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وإلى يمينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض بواشنطن في 25 آذار/مارس 2019

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد إيجاد موقع لبناء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما سبق أن تعهد، مشيرا إلى بدء الحصول على الموافقات الرسمية تمهيدا لمباشرة البناء.

وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته الأحد "تعهدت أننا سنبني تجمعا سكنيا سيسمى باسم الرئيس ترامب".

وأضاف "أوّد أن ابلغكم اننا قمنا باختيار موقع بالفعل في مرتفعات الجولان حيث سيتم بناء هذا التجمع الجديد ولقد بدأنا الإجراءات".

وقدّم نتانياهو هذا التعهد الشهر الفائت بعدما اعترف ترامب بسيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية. واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأعلن الرئيس الأميركي في 21 آذار/مارس اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وهو قرار يتعارض مع المسار الذي انتهجته واشنطن منذ عقود في هذا المجال.

لكن الأعضاء الدائمين الأربعة الآخرين في مجلس الأمن - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا - أعلنوا أنهم سيواصلون اعتبار الجولان أرضا عربية محتلة من إسرائيل.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2017، أعلن ترامب ان بلاده ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة غضب كبيرة لدى الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتم نقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس في 14 أيار/مايو 2018.

وأعلن نتانياهو أنه سيقدم مشروع المستوطنة الجديدة بعد تشكيل ائتلاف حكومي جديد اثر الانتخابات المبكرة التي جرت الشهر الفائت.

ويجري نتانياهو مباحثات مع قادة الاحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف الحاكم.

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