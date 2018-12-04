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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 05:36 ص 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 05:36

جنود وآلية عسكرية إسرائيلية قرب بلدة المطلة في شمال إسرائيل الثلاثاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 (afp_tickers)