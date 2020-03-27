هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 07:57 م

تعقيم احد الاسواق في غزة 27 آذار/مارس 2020

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ من قطاع غزة على جنوب اسرائيل مساء الجمعة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار واحتماء آلاف السكان في الملاجئ.

وهذا الهجوم هو الأول منذ نهاية شباط/فبراير الذي شهد هجمات عبر الحدود ليومين بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر "أطلق صاروخ للتو من غزة على المدنيين الإسرائيليين جنوب إسرائيل".

ولم تقدم المتحدثة باسم الجيش تفاصيل أوفى، لكن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ويأتي الهجوم في وقت يلازم أغلب الإسرائيليين منازلهم بسبب الحجر المفروض في البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت منظمة الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة بعد حركة حماس، أكثر من 80 صاروخا وقذيفة هاون تجاه إسرائيل بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي شخصا بزعم أنه كان يضع قنبلة على الحدود يوم 23 شباط/فبراير.

وانتشل الجيش الإسرائيلي جثة الرجل بواسطة جرافة، وأثار فيديو للعملية غضبا واسعا في صفوف الفلسطينيين.

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