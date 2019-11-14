هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 09:06 ص

جثمانا طفلين من عائلة أبو ملحوس التي قتلت في غارة إسرائيلية استهدفت منزلها في مشرحة في دير البلح وسط قطاع غزة المحاصر في 14 تشرين الأول/نوفمبر 2019

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل القيادي في الجهاد الإسلامي رسمي أبو ملحوس خلال غارة الليلة الماضية على قطاع غزة، فيما نفت حركة الجهاد الإسلامي ان يكون ملحوس قياديا فيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على "تويتر"، إن أبو ملحوس قتل في غارة على دير البلح في قطاع غزة قبل سريان وقف إطلاق النار الذي بدأ صباح الخميس.

وقال متحدث آخر جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس إن أبو ملحوس "كان أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي وإنه مثل آخرين كثر لديهم تكتيك إخفاء الذخيرة والبنية التحتية العسكرية في منازلهم".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بمقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة (أبو ملحوس) بعد استهداف منزلهم في غارة ليلا، بينهم خمسة أطفال.

ونفى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب صحة التصريحات الإسرائيلية، قائلا لفرانس برس "رسمي أبو ملحوس ليس قائدا ولا عضوا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي".

وقال إن رسمي أبو ملحوس "معروف في منطقته كشخص محسوب على الجهاد الإسلامي، لكنه ليس قائدا".

وأفاد جيران وأقارب لعائلة أبو ملحوس أن هذا الأخير كان ضابط شرطة عسكرية في السلطة الفلسطينية.

ودخل اتفاق هش للتهدئة حيز التنفيذ صباح الخميس في قطاع غزة بعد يومين من المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بشكل أساسي أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من مئة آخرين.

واندلعت المواجهات بعد اغتيال إسرائيل فجر الثلاثاء القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، فردّ الجهاد بإطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل. وشن الطيران الإسرائيلي بعد ذلك عشرات الغارات الجوية التي استهدفت خصوصا مواقع للجهاد.

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