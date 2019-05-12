هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 08:30 ص

متظاهرون فلسطينيون يحاولون الاحتماء خلف جدار خلال تظاهرة عند معبر إيريز مع إسرائيل بتاريخ 18 إيلول/سبتمبر 2018 في شمال غزة

أعادت إسرائيل الأحد فتح معبريها مع قطاع غزة المحاصر بعدما أغلقتهما على وقع التصعيد بين الطرفين في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أفادت مسؤولة في وزارة الدفاع الاسرائيلية.

وأفادت الناطقة باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والتي تشرف على المعابر أنه تم فتح معبر بيت حانون (إيريز) المخصص للأفراد، وكرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص للبضائع مع غزة.

وأُغلق المعبران ومنطقة الصيد البحري قابلة غزة في الرابع من أيار/مايو عندما أطلقت حماس وحركة الجهاد الإسلامي مئات الصواريخ من القطاع غزة على إسرائيل التي ردت بقصف عشرات الأهداف داخل القطاع.

وقتل أربعة مدنيين إسرائيليين و25 فلسطينيا، بينهم تسعة مقاتلين على الأقل، في الاشتباكات التي تواصلت ليومين وانتهت بهدنة مؤقتة الاثنين.

وبوساطة مصر، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار بعد يومين من المواجهات العسكرية التي كانت الأعنف منذ حرب 2014.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف حصارها المفروض منذ عقد على الجيب الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس مقابل التهدئة.

ولم تؤكد إسرائيل الاتفاق علنا لكنها رفعت الجمعة الحظر الذي كانت تفرضه على قوارب الصيد الفلسطينية قبالة غزة، وفق مصادر اسرائيلية وفلسطينية.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن "الاحتلال أبلغنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين حتى مسافة 12 ميلاً انطلاقاً من ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، وبعمق 6 أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالاً ابتداءً من العاشرة صباح الجمعة".

من جهتها، قالت "هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية" (كوغات) أن "تطبيق القرار مشروط باحترام صيادي قطاع غزة الاتفاقيات".

وتصرّ إسرائيل على أن حصارها المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على قطاع غزة، ضروري لعزل حماس التي خاضت ثلاث حروب ضدها منذ 2008. لكن منتقديها يرون في الحصار عقابا جماعيا لمليوني شخص يعيشون في غزة.

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