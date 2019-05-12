هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 08:30 ص

متظاهرون فلسطينيون يحاولون الاحتماء خلف جدار خلال تظاهرة عند معبر إيريز مع إسرائيل بتاريخ 18 إيلول/سبتمبر 2018 في شمال غزة

أعادت إسرائيل الأحد فتح معبريها مع قطاع غزة المحاصر بعدما أغلقتهما على وقع التصعيد بين الطرفين في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أفادت مسؤولة في وزارة الدفاع.

وأفادت الناطقة باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والتي تشرف على المعابر أنه تم فتح معبري إيريز (بين حانون) المخصص للأشخاص، وكرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص للبضائع مع غزة.

وأُغلق المعبران في الرابع من أيار/مايو عندما أطلقت حماس وحركة الجهاد الإسلامي مئات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل التي ردت بقصف عشرات الأهداف داخل القطاع.

وقتل أربعة مدنيين إسرائيليين و25 فلسطينيا، بينهم تسعة مقاتلين على الأقل، في الاشتباكات التي تواصلت ليومين وانتهت بهدنة مؤقتة الاثنين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف حصارها المفروض منذ عقد على الجيب الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس مقابل التهدئة.

ولم تؤكد إسرائيل الاتفاق علنا لكنها رفعت الجمعة الحظر الذي كانت تفرضه على قوارب الصيد الفلسطينية قبالة غزة.

وتصرّ إسرائيل على أن حصارها ضروري لعزل حماس التي خاضت ثلاث حروب ضدها منذ 2008.

لكن منتقديها يرون في الحصار عقابا جماعيا لمليوني شخص يعيشون في غزة.

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