هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2020 12:39 م

عامل فلسطيني خلال اجتيازه أحد الحواجز الإسرائيلية بين مدينة الخليل الفلسطينية (جنوب) وإسرائيل في 18 آذار /مارس 2020

أغلقت إسرائيل الأربعاء أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ضمن خطواتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع.

وقال مدير القسم الدولي في وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، يوتام شيفر للصحافيين "تم اليوم إغلاق الضفة الغربية".

وبحسب شيفر، أتخذ القرار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وهو ما أكده الناطق باسمها لوكالة فرانس برس.

وأشار شيفر إلى استمرار إغلاق المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة.

ويعمل في إسرائيل نحو 70 ألف فلسطيني من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، يعبرون الحواجز ذهابا وإيابا بشكل يومي.

أما بالنسبة للعمال الفلسطينيون الذي يعملون في المستوطنات الموجودة في أماكن متفرقة من الضفة الغربية فسيسمح لهم بالدخول إليها يوميا، وفق شيفر.

وتعليقا على استمرار دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم رفض هذه الخطوة.

وقال ملحم "نرفض هذا الإجراء، نحن حذرنا وطلبنا من العمال عدم الذهاب إلى المستوطنات لأنها أصبحت بؤرا للوباء".

وأشار رئيس القسم الدولي في "كوغات" إلى السماح للفلسطينيين الذين يعانون أمراض خطيرة من دخول إسرائيل بغرض العلاج.

في حين نوه إلى عدم قدرة الأجانب الذي يعيشون في إسرائيل على الدخول إلى الضفة الغربية.

ويعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

والمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويرى الفلسطينيون أنها مقامة على أراضي دولتهم المستقبلية.

- الضرورة القصوى -

وفرضت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية قيودا صارمة على تنقلات الأشخاص لمكافحة الفيروس.

وأحصت إسرائيل حتى اللحظة 427 إصابة بالفيروس المستجد مقابل 44 إصابة في الجانب الفلسطيني، بدون حصول وفيات.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأربعاء عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الفيروس.

وأكد اشتية في بيان منع التنقل بين مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور جنوب الضفة الغربية، ومنع حركة الحافلات بين المحافظات.

وطلب اشتية من أهالي القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية عدم الوصول إلى مراكز المدن الرئيسية "إلا للضرورة القصوى".

كما وطلب اشتية من عمال المستوطنات عدم الذهاب إلى أماكن عملهم.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التقيد بالحجر الصحي المنزلي و"من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية".

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت مساء الثلاثاء منحها العمال مهلة ثلاثة أيام لإثبات مكان إقامة لهم داخل إسرائيل أو البقاء في منازلهم في الضفة الغربية.

وقال ملحم لفرانس برس إن هذا القرار يسري على جميع الفلسطينيين لكنه "يستثني الحركة التجارية وهي استثناءات قليلة جدا".

وأضاف أن قوات الأمن الفلسطينية ستقف عند المعابر وعلى الطرق الرئيسية في مدن الضفة الغربية وتمنع العمال من التحرك.

وبحسب ملحم "كل هذا بالتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي (...) هناك غرفة عمليات مشتركة للتنسيق في موضوع كورونا على أعلى مستوى".

ورصدت عدسة فرانس برس آلاف العمال الفلسطينيين الأربعاء خلال مرورهم عبر الحواجز الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وحمل العمال الذين سيمكثون خلال الفترة المقبلة داخل إسرائيل، حقائب كبيرة وأغطية النوم.

كما وأعلنت إسرائيل عن استعانتها بجهاز الأمن الداخلي لجمع بيانات المواطنين من أجل مكافحة الفيروس.

ولاقى هذا القرار انتقادات مراكز حقوقية.

ورفضت القائمة المشتركة التي تمثل غالبية العرب هذا الإجراء.

وقال مركز العدالة القانوني الأربعاء إنه قدم التماسا للمحكمة العليا باسم القائمة ضد هذا الإجراء.

وقال المركز "طالب الالتماس بإلغاء هذه الإجراءات على الفور وعدم السماح بانتهاك حقوق وحريات وخصوصية المواطنين".

وحظرت اسرائيل الثلاثاء على السكان مغادرة منازلهم لأسباب "غير ضرورية" وأوقفت المواصلات العامة اثناء الليل وشددت الاجراءات الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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