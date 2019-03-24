هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 09:52 ص

فلسطيني يستخدم مقلاعا خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة في 22 اذار/مارس 2019

قصف طيران الجيش الإسرائيلي صباح الأحد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على ما قال الجيش انها عبوات ناسفة ألقاها فلسطينيون في اتجاه السياج الحدودي الفاصل بين اسرائيل والقطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع الأحد وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين في غزة ألقوا عددا من العبوات الناسفة في اتجاه السياج الحدودي مع إسرائيل، تسببت إحداها بإطلاق صافرات الإنذار جنوب البلاد.

وجاء في بيان للجيش "استهدفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين تابعين لحماس جنوب قطاع غزة، ردا على إلقاء عدة عبوات ناسفة انفجرت لاحقا خلال أعمال شغب بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل مساء" السبت.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر او اصابات جراء الضربات.

الى ذلك، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع بمقتل الشاب حبيب المصري (24 عاما) "متأثرا بإصابة مباشرة في الصدر" خلال مواجهات وقعت الجمعة على حدود قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع الى ثلاثة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية في اشتباكات على الحدود مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي شن السبت غارتين جويتين على قطاع غزة، ردا على اطلاق بالونات مفخخة في اتجاه اسرائيل بحسب ما اورد.

وقتل ما لا يقل عن 258 فلسطينيا بنيران اسرائيلية في غزة منذ أن بدأت الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود قبل نحو عام.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الى تعبئة واسعة يوم 30 آذار/مارس احياء للذكرى السنوية الاولى لبدء احتجاجات "مسيرات العودة".

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