هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 06:12 ص

أعلنت اسرائيل أنها قلصت الأربعاء منطقة صيد السمك المسموح بها قبالة سواحل غزة من 15 ميلا بحريا (28 كلم) إلى عشرة أميال ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر إلى أراضيها.

وقالت الهيئة الاسرائيلية المكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان إن "قرارا اتخذ مساء الأربعاء بتحديد منطقة صيد السمك قبالة سواحل قطاع غزة بعشرة أميال ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

ويأتي هذا الإعلان بعدما قررت اسرائيل الثلاثاء توسيع هذه المنطقة قبالة شواطئ غزة إلى 15 ميلا بحريا على أثر وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه مع حركة حماس عقب تصاعد في العنف مطلع الشهر الجاري.

وكانت إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل وسعت مساحة الصيد قبالة قطاع غزة المحاصر إلى 12 ميلا بحريا في الوسط و15 ميلا بحريا في الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، حسب نقابة صيادي السمك في غزة.

وبعد ذلك منعت اسرائيل صيد السمك بسبب تصاعد العنف مطلع الشهر الجاري ثم حددت منطقة الصيد ب12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

ومسافة ال15 ميلا بحريا هي الأكبر التي تسمح بها اسرائيل التي تواجهت في ثلاث حروب مع حماس منذ 2008 وتفرض حصارا على الجيب الذي تسيطر عليه الحركة الاسلامية منذ أكثر من عشر سنوات.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه المسافة تبقى أقل من العشرين ميلا بحريا التي ينص عليها اتفاق أوسلو الموقع في تسعينات القرن الماضي.

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