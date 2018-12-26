إسرائيل تقول انها اكتشفت ودمرت نفقا خامسا لحزب الله

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 05:00 م

جنود إسرائيليون قرب معدات حفر في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018.

أعلن الجيش الإسرائيلي الاربعاء أنه اكتشف نفقا خامسا اتهم حزب الله بحفره ليعبر إلى أراضي الدولة العبرية من جنوب لبنان، قبل أن يدمّره بالمتفجرات.

وقد أطلقت إسرائيل عملية واسعة النطاق للكشف عن الانفاق وتدميرها في الرابع من كانون الأول/ديسمبر على طول حدودها مع لبنان، قالت إنّ الحزب الشيعي يخطط لاستخدامها في أي نزاع مستقبلي معها.

وذكر الجيش في بيان أنّ النفق الجديد تم حفره انطلاقا من قرية عيتا الشعب.

وقال إنّه "يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الانفاق الهجومية التي حفرت من الأراضي اللبنانية وتداعيات هذه الانتهاك".

وتابع أنّ "هذا انتهاك صارخ آخر لقرار مجلس الأمن 1701 وسيادة إسرائيل".

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن عملية تدمير أنفاق بناها حزب الله، وفقا لاسرائيل، للتسلل إلى أراضيها "شارفت على الانتهاء".

وأضاف نتانياهو خلال زيارة لموقع العمليات "لقد تم القيام بعمل استثنائي هنا لمنع حزب الله من استخدام سلاح الأنفاق". وكان الجيش أعلن الجمعة تفجير أول نفق.

وخاضت إسرائيل حربا في 2006 ضد حزب الله انتهت بوقف للاعمال القتالية تشرف عليه الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي 1701.

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