هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 12:29 م

مسؤولون صينيون يؤدون التحية عند نعش السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي في 20 أيار/مايو 2020، قبل إعادته إلى بلده وتوفي وي في منزله في تل أبيب الأحد لأسباب صحية.

أقامت إسرائيل الأربعاء تأبيناً في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب للسفير الصيني الذي توفي صباح الأحد، قبل تسليم جثمانه إلى السلطات الصينية.

وحمل جنود من الشرطة العسكرية الإسرائيلية، يرتدون زيهم العسكري الزيتي وقبعات بيضاء وكمامات واقية، النعش الخشبي المغطى بالعلم الصيني الأحمر والأصفر، بحسب مراسلي فرانس برس.

ووضع نعش السفير على مذبح أسود تحيط به أكاليل زهور بيضاء قبل أن يجري نقله إلى الصين.

وعثر الأحد على السفير الصيني لدى إسرائيل دوي وي (57 عاما) ميتا في شقته في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأحد إن الوفاة ناجمة عن "أسباب صحية".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت خبراء الطب الشرعي وعناصر شرطة إلى مكان الحادثة كإجراء دبلوماسي اعتيادي.

وتولى دو منصبه في إسرائيل في شباط/فبراير، وكان من ضمن مهامه تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة وغيرها من القطاعات.

وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي الذي تولى المنصب غداة وفاة دو عن "تعازيه الصادقة (...) وتعاطفه العميق مع أسرته (...) على رحيله المفاجئ والمأساوي".

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