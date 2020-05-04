هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 09:31 م

تلميذ يضع أدوات الوقاية وهو يتجه إلى صفّه للعودة بعد استئناف جزء من نشاط المدارس، ضواحي القدس، 3 أيار/مايو 2020

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الإثنين تخفيفاً جديداً لتدابير الحجر التي أقرّتها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ شمل خصوصاً إلغاء كلّ القيود المفروضة على تنقّلات السكّان.

وفي خطاب متلفز، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلغاء كلّ القيود المفروضة على تنقّلات سكّان الدولة العبرية، في قرار دخل حيّز التنفيذ بأثر مباشر.

ولم يكن يسمح سابقاً للسكّان بالابتعاد أكثر من 100 متر عن مقرّ سكناهم، إلاّ للذهاب إلى العمل أو السوق أو المستشفى أو الصيدلية.

كما أعلن نتانياهو إلغاء الحظر المفروض منذ مطلع آذار/مارس على الزيارات العائلية، واستئناف نشاط المراكز التجارية والأسواق المقامة في الهواء الطلق اعتباراً من يوم الخميس، مع الإبقاء على بعض القيود على غرار حظر تناول الطعام في الخارج.

وأعلنت أول إصابة بكوفيد-19 في إسرائيل يوم 22 شباط/فبراير، لترتفع الحصيلة منذ ذلك الحين إلى 16246 إصابة و235 وفاة.

ووفق الأرقام الرسمية، تعافى أكثر من 10 آلاف مصاب. وسجل في الأيام القليلة الماضية تراجع مهم في عدد الإصابات الجديدة.

وقال رئيس الوزراء "لقد حقّقنا انتصاراً كبيراً"، مؤكّداً أنّ إسرائيل من البلدان المتقدمة التي سجّلت أدنى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

ورفع عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في تجمّع من 10 إلى 20، ويحتمل أن يتم التخلي عن القيود التي تخصّ التجمّعات بحلول 14 حزيران/يونيو في حال تواصلت السيطرة على الوباء.

وبعد فتح الأقسام الأولى من التعليم الابتدائي الأحد الفائت سيعاد فتح دور الحضانة الأحد المقبل، على أن يتم استئناف كامل النظام التعليمي بحلول منتصف حزيران/يونيو، وفق نتانياهو.

وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية فتح المراكز الرياضية قريباً، وكذلك استئناف الأنشطة الرياضية.

لكنّ نتانياهو حذّر من إمكانية التراجع عن هذه الاجراءات في حال عادت وتيرة تفشّي العدوى للارتفاع.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك