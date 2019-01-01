إسرائيل ستدشّن مطارا جديدا في جنوب البلاد في كانون الثاني/يناير

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 06:51 م

مشهد عام لمنتجع إيلات الإسرائيلي المطلّ على البحر الأحمر ومدينة العقبة الأردنية في الخلفية في صورة التقطت في 24 أيلول/سبتمبر 2018

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية الثلاثاء أنه سيتمّ تدشين مطار جديد في 21 كانون الثاني/يناير في جنوب إسرائيل قرب البحر الأحمر.

وأكد وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز في بيان أن مطار رامون سيُستخدم في البداية لرحلات داخلية، على أن يستقبل لاحقا رحلات تجارية دولية، من دون إعطاء موعد لوصول الرحلات الأولى إليه.

وسيكون المطار الواقع على بعد حوالى 18 كلم من منتجع إيلات قرب ميناء العقبة الأردني، قادراً على استقبال ما يصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وحتى 4,2 مليون شخص بحلول العام 2030، بحسب موقع المطار الإلكتروني الرسمي.

وسيُقام حفل تدشينه في 21 كانون الثاني/يناير بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب وزارة النقل.

وقدرت كلفة بناء هذا المطار الذي بدأ في العام 2013، بـ1,7 مليار شيكل (395 مليار يورو).

ويزدهر القطاع السياحي في إسرائيل التي تطمح إلى جعل صحراء النقب والمنتجعات البحرية المطلة على البحر الأحمر، مواقع سياحية مهمة.

وكانت السلطات قد أعلنت منذ بضعة أشهر أن مطار رامون سيحلّ محل مطار عوفدا الواقع على بعد ستّين كلم من إيلات والذي كان في الأصل مطاراً عسكرياً ويُفترض أن يُصبح كذلك مجدداً.

وأطلق اسم رامون على المطار الجديد إحياء لذكرى رائد الفضاء الإسرائيلي إيلان رامون الذي قُتل في انفجار المركبة الفضائية كولومبيا عام 2003 وذكرى ابنه عساف وهو قائد طائرة حربية قُتل في العام 2009 أثناء تدريب عسكري. ومنذ بضعة أشهر، شاركت رونا رامون أرملة إيلان، التي توفيت في 17 كانون الأول/ديسمبر بسبب إصابتها بالسرطان، بحفل أطلق خلاله على المطار اسم عائلة زوجها وابنها.

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