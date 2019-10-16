هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 11:41 ص

صورة لجانب من أرض الباقورة التقطت من الجانب الاإسرائيلي ويظهر علم أردني على مقر عسكري حدودي في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء أن إسرائيل والأردن يجريان مشاورات تتعلق باسترجاع المملكة أراضي الباقورة والغمر التي بقيت بتصرف إسرائيل ل25 عاما بموجب اتفاق السلام الموقع بين البلدين في 1994.

وكان الملك عبد الله الثاني أعلن في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي أن بلاده أبلغت إسرائيل قرارها استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب).

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان إن "الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة ودخلنا مشاورات حول الانهاء ولم تكن حول التجديد".

وأكد أن قرار المملكة "إنهاء العمل بملحقين خاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي"، مشيرا إلى أنه "بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10 تشرين ثاني/نوفمبر 2019 (حسب ما نصت اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد".

وأوضح القضاة أن المشاورات هي "للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة" المتعلقة بإستلام الاردن المنطقتين.

وكان الأردن وافق خلال مفاوضات السلام على إبقاء هذه الأراضي الحدودية بتصرف الدولة العبرية لأن الإسرائيليين أقاموا فيها بنى تحتية ومنشآت زراعية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها.

ونص الملحقان الخاصان بهذه الأراضي الحدودية على أن يتجدد وضعها بتصرف إسرائيل تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية قبل عام من انتهاء المدة، برغبتها باستعادتها.

واحتل الجيش الاسرائيلي بعد حرب 1967 أراضي أردنيّة بينها الغمر. أما الباقورة أو نهاريم كما يسمّيها الإسرائيليون، فقد احتلتها اسرائيل في عملية توغلّ داخل الأراضي الأردنية عام 1950.

وجاء إعلان ملك الأردن قرار استعادة الغمر والباقورة قبل أيام معدودة من مهلة محددة في الملحقين. ورد رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو على الفور بأنه يريد التفاوض مع الأردن حول المسألة لإبقاء الوضع على حاله.

ووقع الأردن وإسرائيل في 26 تشرين أول/أكتوبر 1994 اتفاق سلام أنها حالة من الحرببين البلدين إستمرت عقودا.

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