هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 03:35 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحدث في حفل إحياء الذكرى 75 لتحرير معسكر "أوشفيتز" النازي الذي يحضره 40 من قادة العالم في مركز "ياد فاشيم" في القدس في 23 كانون الثاني/يناير 2020

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس في خطابيهما في القدس أمام قادة العالم الذين شاركوا في إحياء الذكرى 75 لتحرير معسكر "أوشفيتز" إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد إيران.

وحض نتانياهو خلال الحفل الذي حضره نحو 40 من قادة العالم، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات سريعة ضد "طغاة طهران" لتجنب "محرقة أخرى".

في الاتجاه نفسه، خاطب نائب الرئيس الأميركي زعماء العالم المجتمعين وحضهم على "الوقوف بحزم" ضد إيران، واصفا إياها بأنها الدولة الوحيدة التي تتنكر "سياستها" للمحرقة.

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه من غير الممكن استخدام المحرقة لتبرير "الانقسام" أو "الكراهية المعاصرة".

وتنفي طهران اتهامها بمعاداة السامية، مؤكدة أن ليس لديها مشكلة مع الشعب اليهودي، ولا الأقلية اليهودية على أرضها، بينما تؤكد معارضتها للدولة العبرية ودعمها للقضية الفلسطينية.

ويعتبر تجمع القادة في القدس لاحياء ذكرى أكثر من 1,1 مليون شخص قضوا على يد النازيين في المعسكر، أكبر تجمع دبلوماسي دولي على الإطلاق في إسرائيل.

وأقيم الحفل في مركز النصب التذكاري للمحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس.

وعمل على تأمين أكثر من عشرة آلاف شرطي، أي ثلث عديد قوة الشرطة.

-"مستقبل اليهودية"-

وركزت خطابات المتحدثين على المحرقة وإرثها، كما تطرقوا الى مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة وسط تزامن الحدث في القدس مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال نتانياهو "يجب على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها".

وأضاف "لم نر حتى الآن موقفا واحدا حازما ضد النظام الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب، انه نظام يسعى علنا إلى تطوير أسلحة نووية لإبادة الدولة اليهودية الوحيدة".

ودعا نتانياهو جميع الحكومات "إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لمواجهة إيران".

وعارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 وقضى باقتصار برنامجها النووي على الاستخدامات المدنية لقاء رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقد انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل احادي الجانب في ايار/مايو 2018 واعادت فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وقال نتانياهو الخميس إن إسرائيل "تحيي" ترامب "لمواجهته طغاة إيران الذين يقهرون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم بأسره".

وانتهز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحدث في القدس للدعوة إلى إلى قمة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين، اي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.

ودعوة بوتين هدفها "الدفاع عن السلام" و"الحضارة" في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم.

-معاداة السامية-

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قال مساء الأربعاء خلال حفل عشاء للضيوف في مقر إقامته في القدس "هذا تجمع تاريخي، ليس بالنسبة لإسرائيل فقط وإنما للبشرية جمعاء".

من جانبه، حذر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير الخميس من أن "روحية الشر المعادية للسامية تعود للظهور بشكل جديد".

وقال الرئيس الألماني "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

وعن تجدد الكراهية والتطرف والتعصب قال شتاينماير "نعيش في عصر مختلف، الكلمات ليست نفسها، مرتكبوها لا يشبهون بعضهم، لكنه الشر ذاته".

وحضر الحفل حوالي 100 من الناجين من المحرقة النازية، للصلاة من أجل الضحايا وإضاءة الشعلة التذكارية.

وصلت الناجية من المحرقة يونا أميت (81 عاما) إلى مركز "ياد فاشيم".

قالت يونا لوكالة فرانس برس أنها اضطرت إلى الاختباء خلال الحرب من النازيين، لكنها في الوقت ذاته فقدت أفراد عائلتها، وبينهم ابن عمها.

تعود يونا بذاكرتها إلى الحرب وتتذكر حادثة جمعتها به وتقول "لقد تبادلنا الأحذية خلال اللعب" قبل وقت قصير من أسره على يد النازيين. وتضيف "أرسلوا مباشرة إلى أوشفيتز، ومعهم ابن عمي الذي كان ينتعل حذائي".

على صعيد متصل، نظم عشرات الفلسطينيون من أنصار حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وقفة احتجاجية امام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة ضد الحفل في القدس.

واعتبر المحتجون أن المحرقة الحقيقية "هي التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا".

وقال القيادة في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل "نرفض اليوم هذا النفاق العالمي، الذي يعطي الشرعية للعدو الصهيوني للاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته، وجه القيادي في حماس إسماعيل رضوان حديثه للقادة في القدس.

وقال "زيارتكم للكيان الصهيوني تعطي غطاء لقادة الاحتلال للاستمرار في جرائمهم".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك