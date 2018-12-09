إصابة إسرائيليين بالرصاص في الضفة الغربية (الجيش)

أصيب العديد من الإسرائيليين بالرصاص الأحد في هجوم قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد الجيش الاسرائيلي في بيان.
وقالت متحدثة باسم مستشفى في القدس إن بين الجرحى امرأة حاملا أصيبت بجروح بالغة.
وأورد الجيش أن "سيارة فلسطينية أطلقت النار على مدنيين كانوا في محطة حافلات".
وأضاف في بيانه أن "جنودا أطلقوا النار في اتجاه السيارة التي ابتعدت، وتتولى قوات الأمن مطاردة السيارة".
وأوضحت أجهزة الاسعاف أن ستة أشخاص بينهم امرأة في الثلاثينات أصيبوا بجروح بالغة ونقلوا الى مستشفيات في القدس.
ويعود آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية الى 26 تشرين الثاني/نوفمبر حين أصاب فلسطيني صدما بسيارته ثلاثة جنود قبل أن يقتل بأيدي قوات الامن الاسرائيلية.