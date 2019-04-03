هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 08:36 م

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ جنوده أطلقوا النار الأربعاء على ثلاثة فلسطينيين حاولوا التسلّل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية، مشيراً إلى أنّ المتسلّلين الثلاثة أصيبوا بجروح ونقلوا إلى مستشفى إسرائيلي لتلقّي العلاج.

وقال الجيش في بيان إنّ "جنوداً إسرائيليين رصدوا ثلاثة مشبوهين يعبرون السياج الأمني ويحاولون التسلّل إلى إسرائيل من جنوب قطاع غزة. الجيش ردّ بإطلاق النار عليهم".

من جهته أوضح متحدّث عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس أنّ المشتبه بهم الثلاثة أصيبوا بجروح ونقلوا إلى مستشفى إسرائيلي لتلقّي العلاج.

وبحسب البيان فقد "تمّ العثور على سكاكين بحوزة" الجرحى الثلاثة.

والسبت، قتل خمسة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين في أعمال عنف دارت بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال إحياء عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة على طول الحدود بينه وبين الدولة العبرية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" التي شهدت في أكثر الأحيان مواجهات عنيفة مع الجنود الإسرائيليين.

وقُتل ما لا يقل عن 263 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ اندلاع الاحتجاجات والصدامات قبل عام، في حين قتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها بأعمال عنف متّصلة بالقطاع.

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