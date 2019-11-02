هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 01:20 ص

محتجون فلسطينيون وسط الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة على حدود قطاع غزة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019

شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي سلسلة غارات فجر السبت على مواقع لحركة حماس والفصائل الأخرى في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيّين، بعد ساعات على إطلاق صواريخ من القطاع باتّجاه إسرائيل.

وقالت وزارة الصحّة التي تُديرها حماس في بيان "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسّطة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس" جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إنّ المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوّية استهدفت موقعَ تدريبٍ عسكريّاً لحماس في غرب خان يونس.

من جهته قال مصدر أمني في غزّة إنّ "قوّات الاحتلال شنّت عشرات الغارات الجوّية على مواقع للمقاومة الفلسطينيّة وأراض زراعيّة، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنيّة القريبة منها".

وبحسب مصدر في الفصائل، فإنّ "المضادّات الأرضيّة التابعة للمقاومة قامت بالتصدّي لطائرات الاحتلال وأطلقت صليات من نيرانها تجاهه".

وأعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل مساء الجمعة أنّ عشرة "صواريخ" أطلِقت من قطاع غزّة أصاب أحدها منزلاً في جنوب إسرائيل، بدون سقوط جرحى.

وهي الليلة الثانية على التوالي التي تُطلق فيها صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيليّة، علمًا أنّ آخر صاروخ أطلِق في 12 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي آب/أغسطس، أثارت سلسلة من الهجمات الصاروخيّة على غزّة تلاها ردّ إسرائيلي، وكذلك اشتباكات على طول السياج الفاصل في قطاع غزّة، مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.

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