محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 02:56 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:56

تدريبات عسكرية سودانية سعودية مشتركة في قاعدة المروة الجوية شمال الخرطوم في 9 نيسان/ابريل 2017. (afp_tickers)