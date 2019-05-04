هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 12:51 ص

آليات عسكرية تركية تجري دوريات في المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب في شمال شرق سوريا في 8 مارس/آذار 2019

أعلنت وزارة الدّفاع التركيّة إصابة جنديَّين تركيَّين بجروح طفيفة السبت في إطلاق نار من مدفعيّة هاون على مركز مراقبة في شمال غرب سوريا انطلاقاً من مناطق تحت سيطرة السُلطات السوريّة.

وجاء في بيان للوزارة أنّ "اثنين من رفاقنا في السلاح أُصيبا بجروح طفيفة، حين أصابت قذائف أطلِقَت، في تقديرنا، انطلاقاً من المناطق التي يُسيطر عليها النظام، أحد مراكزنا للمراقبة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتمّ إجلاء العسكريّين إلى تركيا للعلاج، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد محافظة إدلب ومناطق مجاورة لها في الأسابيع الأخيرة عمليّات قصف دامية تشنّها القوات السورية والروسية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في أيلول/سبتمبر 2018 أُبرم اتّفاق لخفض التصعيد في إدلب تم التفاوض بشأنه بين روسيا وتركيا.

ونصّ الاتّفاق على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" تفصل المناطق التي يحتلّها المسلحون الجهاديون عن المناطق التي تشرف عليها السلطات السوريّة.

وخلّفت الحرب في سوريا منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011، أكثر من 370 ألف قتيل.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك