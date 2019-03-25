هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 04:37 ص

سماء قطاع غزة فجر يوم 15 آذار/مارس 2019 خلال شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع

أصيب خمسة إسرائيليين بجروح غالبيتها طفيفة فجر الإثنين إثر اندلاع حريق في منزلهم شمال تل أبيب من جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي على تويتر أنّ "صاروخاً أطلق من قطاع غزة أصاب المنزل الإسرائيلي صباح اليوم في الساعة 05,20 (03,20 ت غ)"، مرفقاً التغريدة بمقتطف فيديو ظهر فيه مسعفون يتنقلون بين حطام منزل من طابق واحد.

من جهته قال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية على تويتر إنّ الصاروخ "ألحق أضراراً جسيمة بمنزل في بلدة ميشميريت" شمال تل أبيب.

وتقع ميشميريت على مسافة أكثر من 80 كلم من قطاع غزة، وهي مسافة نادرا ما وصلت إليها الصواريخ التي تطلق من القطاع.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنّ واحداً من المصابين جروحه متوسطة الخطورة والأربعة الباقين جروحهم طفيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ورفضت متحدثة باسمه الإدلاء بأي تفاصيل إضافية ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.

ويرد الجيش الإسرائيلي على الدوام على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

فقد قصف الجيش الاسرائيلي الجمعة قطاع غزة بكثافة، رداً على إطلاق صواريخ مساء الخميس تجاه تل أبيب، وشنّ غارات على عشرات المواقع التابعة لحماس، في فصل جديد من التوتر بين الطرفين يأتي في مرحلة حساسة.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حاليا واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين والثلاثاء.

كما يخوض نتانياهو حملة انتخابية للاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 9 نيسان/أبريل.

مس/دص

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