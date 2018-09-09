إصابة رئيس مولدوفا بجروح طفيفة جراء حادث سير في وسط البلاد
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) مصافحا نظيره المولدوفي إيغور دودون في الكرملين في 14 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
اُدخل رئيس مولدوفا إيغور دودون المستشفى الأحد بعد إصابته بجروح طفيفة إثر حادث سير أدى إلى انقلاب سيارته، بحسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية المولدوفية.
ووقع الحادث في منطقة هينسشتي، على بعد نحو 50 كلم جنوب العاصمة كيشيناو، في وسط مولدوفا في أجواء ماطرة، كما أعلنت الأجهزة الأمنية لوكالة فرانس برس.
وأظهر تسجيل التقطته سيارة كانت خلف سيارة الرئيس ووزعته الأجهزة الأمنية شاحنة تحاول التجاوز ودخولها مسار الموكب وصدمها سيارة الرئيس.
وأشار بيان الأجهزة الأمنية إلى أن "دودون أدخل المستشفى. تضررت في الحادث سيارة ثانية كانت ضمن موكبه". وتابع البيان "تفيد التحقيقات الأولية بان السائق فقد السيطرة فوق طريق زلقة وسط اجواء ماطرة".
وأعلن المصدر أن دودون أصيب بخدوش وكدمات جراء الحادث.
وكان برفقة دودون والدته وأحد أبنائه الثلاثة، وقد تعرضا لإصابات أكثر خطورة لكن حالتيهما لا تدعوان للقلق، بحسب ما أعلن الطبيب ميخاي مكسيم لفرانس برس.
وأعلن المتحدث باسم الرئيس مكسيم ليبيدينسكي أن موكب دودون لم يخالف قواعد سلامة المرور.
وفاز دودون الموالي لموسكو بالرئاسة في 2016 بعد تغلبه على منافسته مايا سندو الموالية للاتحاد الأوروبي في انتخابات وصفت بأنها تنافس بين الشرق والغرب.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب