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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 02:10 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:10

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) مصافحا نظيره المولدوفي إيغور دودون في الكرملين في 14 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)