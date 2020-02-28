هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 02:31 م

شابات يضعن كمامات لدى سيرهن في 21 شباط/فبراير 2020 خارج مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث توُضع ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد قيد الحجر الصحي

سجّل لبنان الجمعة إصابة رابعة بفيروس كورونا المستجد، تزامناً مع اعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً للفيروس، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان "تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس الكورونا المستجد، تم إدخالها إلى وحدة العزل لتلقي العلاج".

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 إلى أربعة، بعد تسجيل اصابة لبنانيتين وإيراني وصلوا جواً إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الاول/ديسمبر.

وبحسب بيان المستشفى، فإن وضع اللبنانيتين مستقر، فيما حالة المريض الإيراني "غير مستقرة" كونه "متقدماً في السن ويعاني من أمراض مزمنة".

وقرّر وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الجمعة "وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا، على أن يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأجانب المقيمون في لبنان".

والدول المعنية بشكل رئيسي بهذا القرار هي الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران وإيطاليا.

وكلّفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران لوقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى بيروت، باستثناء تلك التي "تقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام.

ورغم الاجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنيّة، يبدي اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من نقص التدابير الوقائية خصوصاً في المطار بعد تكرار وصول رحلات تقل مئات المسافرين من إيران وايطاليا. وتمّ تداول مقطع فيديو يظهر مركز وزارة الصحة خالياً من أي موظف، التقطته مسافرة لدى وصولها إلى المطار.

ورفعت منظمة الصحة العالمية الجمعة خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "أعلى مستوى" معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وادى الفيروس الى وفاة 2800 شخص، غالبيتهم في الصين، بينما أصيب أكثر من 83 ألف شخص على الأقل حول العالم.

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